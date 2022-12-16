В Башкирии поздравили с юбилеем работников органов ЗАГС

«В органах ЗАГС республики работают не просто профессионалы своего дела. Это грамотные специалисты, способные дать компетентный ответ и осознающие свою ответственность перед гражданами и обществом», — написал он позже в соцсетях.

Отрасль постоянно развивается и модернизируется, сообщил подписчикам вице-премьер. В частности, за последние пять лет реализован масштабный государственный проект по созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Благодаря ему уровень цифровизации сферы регистрации актов гражданского состояния значительно повысился, изменился порядок предоставления госуслуг органами ЗАГС.



Кроме того, рассказал Ирек Сагитов, в 2022 году был внедрен суперсервис «Рождения ребенка» —новое направление работы для органов ЗАГС. Сервис позволяет регистрировать рождение на основании свидетельства, выданного медицинской организацией по согласию матери в электронном виде.

«Органы ЗАГС республики при реализации данного сервиса признаны одними из лидеров в стране», — подчеркнул автор поста, добавив, что единственным приоритетом органов ЗАГС за всю их историю всегда оставалась защита законных прав граждан и государственных интересов, реализация государственной политики в области семейных отношений.



Фото: со страницы Ирека Сагитова в соцсетях.