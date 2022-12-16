-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 19:45

В Башкирии поздравили с юбилеем работников органов ЗАГС

Сегодня, 16 декабря, органы записи актов гражданского состояния России отмечают 105-летие со дня образования. Сотрудников этого важного института поздравил с юбилейной датой заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов.

В Башкирии поздравили с юбилеем работников органов ЗАГС
В Башкирии поздравили с юбилеем работников органов ЗАГС

«В органах ЗАГС республики работают не просто профессионалы своего дела. Это грамотные специалисты, способные дать компетентный ответ и осознающие свою ответственность перед гражданами и обществом», — написал он позже в соцсетях.

Отрасль постоянно развивается и модернизируется, сообщил подписчикам вице-премьер. В частности, за последние пять лет реализован масштабный государственный проект по созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Благодаря ему уровень цифровизации сферы регистрации актов гражданского состояния значительно повысился, изменился порядок предоставления госуслуг органами ЗАГС.

Кроме того, рассказал Ирек Сагитов, в 2022 году был внедрен суперсервис «Рождения ребенка» —новое направление работы для органов ЗАГС. Сервис позволяет регистрировать рождение на основании свидетельства, выданного медицинской организацией по согласию матери в электронном виде.

«Органы ЗАГС республики при реализации данного сервиса признаны одними из лидеров в стране», — подчеркнул автор поста, добавив, что единственным приоритетом органов ЗАГС за всю их историю всегда оставалась защита законных прав граждан и государственных интересов, реализация государственной политики в области семейных отношений.

Фото: со страницы Ирека Сагитова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика