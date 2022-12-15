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Сегодня, 13:30

Юлай Муратов: Помощь участникам СВО будет продолжена

Значительную часть Послания депутатам парламента глава региона посвятил теме объединения жителей республики ради победы в СВО и помощи военнослужащим, их семьям. «Сегодня российские воины защищают мир от нацизма, сражаются за Россию. В их числе – тысячи мобилизованных из нашей республики, добровольцы, башкирские батальоны имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова. На следующей неделе проводим третий наш батальон – имени национального героя Салавата Юлаева», - подчеркнул Радий Хабиров, выступая с Посланием к Госсобранию - Курултаю.

Юлай Муратов: Помощь участникам СВО будет продолжена
Юлай Муратов: Помощь участникам СВО будет продолжена

Выступление руководителя республики прокомментировал председатель региональной общественной организации «Морское собрание РБ» Юлай Муратов.

- Глава республики подчеркнул в Послании, что в такой сложный для страны период нам нужно быть вместе, должно быть единство, консолидация сил. И все силы должны быть направлены на то, чтобы не только пережить этот период, но и перенастроить экономику, обеспечить импортозамещение.

Много было сказано и о наших двух башкирских батальонах. В момент их создания добровольцев было очень много. Мы дали нашим ребятам возможность не только проявить себя на передовой, но и обучаться в течение месяца-полутора.

Республика взяла на себя обмундирование батальонов, много сделано для создания бытовых условий. Было отправлено порядка 35 гуманитарных конвоев. А когда батальоны создавались, глава республики все сделал для того, что они вошли в состав Вооруженных сил, чтобы бойцы получали все льготы, положенные на федеральном уровне.

Учитывая желание представителей старшего поколения, от 35 лет и выше, имеющих боевой опыт в локальных войнах, создан третий батальон, который войдет в состав Росгварии. На днях мы будем его провожать.

Очень большое внимание было уделено созданию волонтерского центра имени Шаймуратова для оказания помощи семьям мобилизованных и добровольцев. Это имеет очень большое значение, в день поступало до 800 звонков, и центр регулирует эти вопросы.

Своевременно вышел и указ по созданию координационного центра по сбору и доставке на передовую гуманитарной помощи. Как я уже сказал, было 35 крупных конвоев. И очень много помощи отправляют муниципалитеты, общественные организации, рядовые граждане. Глава республики заверил, что оказание помощи будет продолжено, - подчеркнул Юлай Муратов.

Фото: Морское собрание РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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