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Сегодня, 15:25

Житель Башкирии «поторопился» срубить две сосны. Его задержали полицейские

Стражи порядка задержали в Баймакском районе 32-летнего мужчину, незаконно спилившего деревья, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Житель Башкирии «поторопился» срубить две сосны. Его задержали полицейские
Житель Башкирии «поторопился» срубить две сосны. Его задержали полицейские

Житель села Ишберда на легковушке приехал в лес и незаконно спилил деревья, которые планировал отвезти домой, однако был задержан стражами порядка.

В отделе мужчина признался, что хотел заняться стройкой у себя во дворе. Ущерб лесному фонду от его действий оценен в 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

МВД по РБ напоминает, что операция «Ель» направлена на выявлении лиц, осуществляющих незаконную рубку деревьев. Если вам что-либо известно о подобных преступлениях, сообщайте в ближайшее отделение полиции.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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