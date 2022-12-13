Житель Башкирии «поторопился» срубить две сосны. Его задержали полицейские

Житель села Ишберда на легковушке приехал в лес и незаконно спилил деревья, которые планировал отвезти домой, однако был задержан стражами порядка.

В отделе мужчина признался, что хотел заняться стройкой у себя во дворе. Ущерб лесному фонду от его действий оценен в 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

МВД по РБ напоминает, что операция «Ель» направлена на выявлении лиц, осуществляющих незаконную рубку деревьев. Если вам что-либо известно о подобных преступлениях, сообщайте в ближайшее отделение полиции.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по РБ.