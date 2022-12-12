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В Башкирии вручили паспорта жителям новых российских регионов

Алексей Касьянов вручил паспорта Российской Федерации жителям Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по РБ.

В Башкирии вручили паспорта жителям новых российских регионов
В Башкирии вручили паспорта жителям новых российских регионов

В приемной президента России в Республике Башкортостан состоялось торжественная церемония вручения паспортов гражданам Российской Федерации, приуроченная к Дню Конституции. Среди приглашенных были жители Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской области.

Вместе с ними паспорта получили юные уфимцы, достигшие 14-летнего возраста и отличившиеся в учебе, творчестве, спорте, участники олимпиад. Документ, удостоверяющий личность, по поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова вручил главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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