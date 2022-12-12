В Башкирии резко выросло количество заявлений на оформление недвижимости

«За одиннадцать месяцев 2022 года в Башкортостане подано уже 62 тысячи заявлений на госуслугах по линии нашего минземимущества. Для сравнения, год назад их было втрое меньше – 21 тысяча. Самая популярная услуга – утверждение схемы расположения участка на кадастровом плане. Таких обращений в этом году – 16 тысяч», - отметил руководитель ведомства.



Всего в электронном виде жителям доступно 26 услуг, связанных с землей и имуществом.

«Мы поставили задачу максимально перевести их в «цифру» и год от года увеличиваем их количество. Такой формат взаимодействия с государством удобнее для жителей и экономит время», - подчеркнул Радий Хабиров.