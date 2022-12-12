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Сегодня, 11:54

В Башкирии резко выросло количество заявлений на оформление недвижимости

Об оживлении рынка недвижимости рассказал на своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

В Башкирии резко выросло количество заявлений на оформление недвижимости
В Башкирии резко выросло количество заявлений на оформление недвижимости

«За одиннадцать месяцев 2022 года в Башкортостане подано уже 62 тысячи заявлений на госуслугах по линии нашего минземимущества. Для сравнения, год назад их было втрое меньше – 21 тысяча. Самая популярная услуга – утверждение схемы расположения участка на кадастровом плане. Таких обращений в этом году – 16 тысяч», - отметил руководитель ведомства.

Всего в электронном виде жителям доступно 26 услуг, связанных с землей и имуществом.

«Мы поставили задачу максимально перевести их в «цифру» и год от года увеличиваем их количество. Такой формат взаимодействия с государством удобнее для жителей и экономит время», - подчеркнул Радий Хабиров.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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