В Уфе прошел флешмоб в честь Героев Отечества

В честь дня Героя Отечества на Советской площади развевались флаги многих общественных и молодежных организаций, были и представители Союза казаков-воинов России и Зарубежья, звучали патриотические песни. Участники принесли портреты Героев Отечества из Башкирии. Здесь собрались кадеты Уфимской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева, курсанты Уфимского филиала Волжского университета водного транспорта, студенты других колледжей города. Инициативу Морского собрания РБ поддержали региональное общественное движение "Патриот", Фонд грантов Главы Республики Башкортостан, молодежные и общественные организации.

- День Героя Отечества - значимая дата в истории нашей страны, - отметил председатель Морского собрания Республики Башкортостан Юлай Муратов. - Портреты Героев, которые мы держим в руках, - подтверждение того, что наш многонациональный народ тличает особый дух патриотизма. Мы благодарим Героев прошлого и настоящего за все, что они сделали и продолжают делать, за мужество и героизм, за трудовые подвиги. Героями не рождаются, а становятся.

- Патриотам мороз не помеха, - сказал активист движения "Патриот" Рустам Шоров. - Мы собрались, чтобы почтить память Героев прошлого и поддержать Героев настоящего. Тех, кто продолжает отстаивать независимость нашей Родины на линии спецоперации. На примере добровольцев наших башкирских батальонов и наших мобилизованных земляков будет воспитываться молодое поколение. Радует, что много сегодня пришло молодежи.

Фото предоставили участники флешмоба.