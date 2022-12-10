Владимир Севастьянов призвал водителей к осторожности. На дорогах – метель

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в северо-западных районах ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках – гололедица, ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

Рекомендую в эти дни водителям быть более внимательными. По возможности, не выезжать на дальние расстояния.

Обращаюсь к автовладельцам с призывом скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством, избегая резких маневров и торможений, которые могут привести к автоаварии», – предостерег Владимир Севастьянов.

Фото из аккаунта Владимира Севастьянова.