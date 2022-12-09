Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем Героев Отечества

Он напомнил, что наше Отечество всегда славилось ратными традициями, мужеством и самоотверженностью своих защитников.

Символом несгибаемой стойкости и образцом подлинного героизма российских воинов стало поколение тех, кто сражался и работал в тылу в годы Великой Отечественной войны. «Их подвиги - пример для наших современников, тех, кто выполнял свой долг в Афганистане, во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, в Сирии и сейчас защищающих мирное будущее Отечества в ходе специальной военной операции на Украине».



И в наши дни очень важно сохранять историческую память и правду о подвигах защитников Отечества. «Герои – такие же люди как мы, они работают вместе с нами, учатся, любят, женятся, рожают детей, помогают друзьям - живут обычной жизнью. Но когда Родина позовет, они откликаются первыми. Мы гордимся Героями и склоняем головы перед светлой памятью погибших защитников Отечества, помним о них всегда», - подчеркнул Игорь Комаров.