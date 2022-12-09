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Вчера, 15:31

Форум «Моя малая родина – Атайсал» прошёл в Кармаскалинском районе

В форуме приняли участие представители нескольких районов и Уфы, сообщает газета «Кармаскалинская новь».

Форум «Моя малая родина – Атайсал» прошёл в Кармаскалинском районе
Форум «Моя малая родина – Атайсал» прошёл в Кармаскалинском районе

Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель руководителя администрации главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев, глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров и доктор Российской Академии естественных наук, зампредседателя международной комиссии по урегулированию неправительственных споров Михаил Малюшин.

Участники форума возложили цветы к мемориалу в парке Победы села Кармаскалы, побывали в парке «Ак-куль».

- Создавался парк в несколько этапов. Большую помощь в этом оказал руководитель НГДУ «Лениногорскнефть», меценат Рафаэль Нурмухаметов. После реконструкции здесь появилось озеро, прогулочные и велосипедные дорожки, скамейки, построена сцена, есть детская и спортивная площадки. Парк стал центром притяжения жителей района, здесь проходит большинство районных мероприятий, - отметил Альфир Сабиров.

Напомним, что цикл зональных форумов «Моя малая родина – Атайсал» стартовал в Аскино, а потом эстафету принял Кармаскалинский район.

Фото: «Кармаскалинская новь».

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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