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Вчера, 14:50

Жителей Башкирии призвали погасить долги по налогам до Нового года

Срок уплаты имущественных налогов за 2021 год истек 1 декабря, сообщили в УФНС по РБ.

Жителей Башкирии призвали погасить долги по налогам до Нового года
Жителей Башкирии призвали погасить долги по налогам до Нового года

Со 2 декабря на сумму задолженности начали начислять пени, долг увеличивается с каждым днем. В дальнейшем сумма будет взыскана принудительно.

Чтобы Новый год принес только положительные эмоции, жителей просят рассчитаться по налогам. Узнать о наличии или убедиться в отсутствии задолженности, а также погасить долг можно в личном кабинете для физических лиц, через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС, мобильное приложение «Налоги ФЛ», портал госуслуг или в МФЦ.

Задать вопросы можно по бесплатным телефонам единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 и горячей линии УФНС по РБ 8 (347) 226-38-00.

Как сообщили в налоговой службе, в нынешнем году жители заплатили более 4 млрд рублей имущественных налогов. Это на 13 процентов больше, чем в прошлом году.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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