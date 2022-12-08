Семьи с детьми-инвалидами из Башкирии пожаловались Бастрыкину, что им выделили непригодные участки

В 2014 году им были выделены земельные участки для проживания. Причем, не «просто так», а в рамках реализации федерального проекта. Однако, по их мнению, подход носил формальный характер, предоставленные им земли непригодны для проживания.

В населенных пунктах Елкибаево и Самохваловка (они входят в состав Уфы) отсутствуют транспортная и социальная инфраструктуры, не проведены коммуникации. Жители пожаловались и на лекарственное обеспечение и медицинскую помощь, систематические перебои с электроснабжением. Кроме того, по утверждению обратившихся, их необоснованно ограничили в сроках проведения газификации.

Органы местного самоуправления, исполнительной власти, а также надзорные органы остаются безучастными к проблемам этих семей, и они вынуждены за свой счет устранять имеющиеся недостатки и создавать благоприятные условия проживания и передвижения детей-инвалидов.

И. о. руководителя Следкома по Республике Башкортостан Ильяс Масаллимов доложил на ВКС, что 11 ноября было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Однако указанное решение было отменено прокурором…

В ответ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно повторно возбудить уголовное дело по указанным фактам. Он заявил, что проследит, будут ли «привлечены к уголовной ответственности должностные лица органов власти, допустившие неисполнение своих обязанностей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

И только что пресс-служба Следственного комитета региона сообщила, что «в Башкортостане возбуждено уголовное дело по факту халатности при ненадлежащем благоустройстве населенных пунктов».

Фото из открытых источников.