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Вчера, 17:19

Бывший замначальника отдела полиции Уфимского района получил пять с половиной лет колонии

 Суд вынес приговор в отношении 35-летнего экс-полицейского и его 59-летнего сообщника по статье «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ.

Бывший замначальника отдела полиции Уфимского района получил пять с половиной лет колонии
Бывший замначальника отдела полиции Уфимского района получил пять с половиной лет колонии

Осенью 2018 года страж порядка, узнав, что в отношении состоятельного коммерсанта расследуются два уголовных дела, через знакомого предложил ему «замять» их, взамен потребовав 22,5 миллиона рублей. Предприниматель согласился и в течение трех лет передавал злоумышленникам 22 миллиона рублей, однако от уголовного преследования не избавился.

Кроме того, 59-летний посредник «развел» того же коммерсанта еще на 700 тысяч рублей, пообещав «урегулировать» вопрос с сотрудниками МЧС, в ходе проверки выявивших многочисленные нарушения в производственных помещениях, принадлежащих предпринимателю.

Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ.

Подсудимые не признали вину. Суд приговорил бывшего полицейского к пяти с половиной годам, посредника – к пяти годам колонии общего режима.

По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, деньги злоумышленники получили от коммерсанта, привлекаемого к уголовной ответственности за мошенничество и изнасилование. Приговор не вступил в законную силу.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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