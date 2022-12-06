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Вчера, 13:11

Жителям Башкирии рассказали, как отправить письмо и посылку бойцу СВО

Министерство обороны РФ запустило полевую почту, чтобы родственники мобилизованных и добровольцев могли отправить им письма и посылки. Какими способами можно это сделать, написал на своей странице в соцсетях руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

Жителям Башкирии рассказали, как отправить письмо и посылку бойцу СВО
Жителям Башкирии рассказали, как отправить письмо и посылку бойцу СВО

Он подчеркнул, что раньше письма и посылки республика организованно доставляла в составе гумконвоев в два добровольческих батальона из Башкирии, а теперь есть возможность отправить их каждому участнику спецоперации. Есть два способа.

Первый. Отправить письмо можно через любое отделение «Почты России» по адресу: 103400, г. Москва–400, № воинской части, ФИО бойца.

Узнать номер воинской части можно в военкомате, откуда он мобилизован на службу. Адреса - здесь.

Второй. Отправить письмо так же по почте по адресу: г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 1, Центральный дом Российской армии с пометкой «Письмо солдату», указав ФИО бойца.

С вопросами можно обратиться по телефону «горячей линии»: 8 (347) 276-59-69 (круглосуточно), 8 (347) 272-69-75 отделение по работе с гражданами (военного комиссариата) Республики Башкортостан, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Кроме того, бойцам-добровольцам батальонов имени Шаймуратова и Доставалова можно передать посылки и письма через волонтерские штабы, работающие по всей республике. Адреса – здесь.

Фото со страницы в соцсети Максима Забелина.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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