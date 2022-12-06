В Уфе вандалы повредили монумент и сожгли контейнеры

Большинство правонарушений связано с хищением и порчей имущества в общественных местах, особенно в парках и скверах.

- Вызывает негодование поведение вандалов, осквернивших монумент Дружбы и повредивших декоративные элементы на пешеходной тропе «Уфимское ожерелье». Не поддаются объяснению действия хулиганов, поджигающих новые пластиковые контейнеры и разбивающих стекла остановочных павильонов, - подчеркнул руководитель центра.

Как показывает практика, распространению вандализма во многом способствует то, что собственники объектов крайне редко обращаются в правоохранительные органы, и у вандалов формируется чувство безнаказанности.

- Принимаемых мер по профилактике вандализма будет недостаточно до тех пор, пока в обществе не будет сформирована нетерпимость к данной проблеме. Четкая гражданская позиция и желание сберечь собственный комфорт объединенными усилиями власти и общества являются залогом эффективной борьбы с вандальными проявлениями, - отметил Александр Овчинников.

Добавим, что количество видеокамер комплекса «Безопасный город» увеличилось за три года почти в шесть раз и достигло 2 тыс. 284 единиц. Полученная информация способствует выявлению и раскрытию преступлений. Свою роль играют также патрулирование общественных мест, в том числе членами народной дружины.