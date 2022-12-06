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Вчера, 15:51

В Башкирии семьи участников СВО могут получить сертификат на газификацию и дешевле купить жильё

О мерах поддержки рассказал на брифинге в прямом эфире начальник Управления по реализации жилищных программ РБ Александр Аверьянов.

В Башкирии семьи участников СВО могут получить сертификат на газификацию и дешевле купить жильё
В Башкирии семьи участников СВО могут получить сертификат на газификацию и дешевле купить жильё

- По поручению главы республики были внесены изменения в порядок выдачи сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов. Участникам СВО и членам их семей могут быть выданы такие сертификаты, - пояснил спикер. - Для этого надо обратиться в республиканский центр поддержки населения. Номинал сертификата составляет 100 тысяч рублей.

Управление также формирует списки граждан, имеющих право на приобретение жилья эконом-класса. Участники СВО и члены их семей могут приобрести квартиры по цене ниже рыночной. После проверки документов на соответствие критериям выносится решение, и заявителя приглашают для заключения договора на приобретение жилья.

- В настоящее время цена такого жилья в Уфе составляет около 70 тысяч за квадратный метр, - добавил Александр Аверьянов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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