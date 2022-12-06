В Башкирии на выплаты мобилизованным и их семьям выделят 400 миллионов рублей

– На выплаты мобилизованным, а также членам их семей из бюджета Башкортостана будет выделено порядка 400 миллионов рублей, – отметила руководитель ведомства.

Выплаты к Новому году получат сами мобилизованные, их жены, с которыми они состоят в зарегистрированном браке, а также дети, в том числе студенты до 23 лет. Родителям мобилизованных выплаты не положены.

Полную информацию о новой мере поддержки можно найти на сайте министерства семьи, на аккаунтах ведомства в соцсетях, в чат-боте по мерам поддержки семей участников СВО, на каналах ЦУРа и Объясняем.Башкортостан.