В Башкирии дочь медика получила грант на производство бахил

Молодой предприниматель из Кумертау Диана Ибрагимова выиграла грант на производство бахил в сумме 500 тысяч рублей. Средства выделили ей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам Дианы, идея производства бахил возникла в 2019 году. Это было вызвано необходимостью – в ведении семьи Ибрагимовых находится стоматологический центр. Тогда же был приобретен станок и началось производство.

В перспективе производство и других медицинских товаров.

«Диана Ибрагимова дочь предпринимателя-медика, семейный бизнес в предпринимательстве занимает особое место, – сообщает пресс-служба администрации Кумертау. – Здесь в основании деловых отношений лежат честность, взаимная поддержка, любовь к своему делу. Поэтому часто именно семейный бизнес получает устойчивое развитие, крепнет и становится тем самым незаменимым звеном в цепочке развития экономики города».

Благодаря полученному гранту Диане Ибрагимовой удалось значительно увеличить объемы производства. Сейчас выпускается 100 тысяч пар бахил в месяц.

– Обеспечиваем все частные медучреждения в Кумертау, а также по республике – от села Мраково до Уфы. В перспективе планируем выйти на контрактное обеспечение государственных учреждений (больницы, школы, детские сады).

Между тем, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость поддержки частного предпринимательства – особенно в новых экономических условиях.

«Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции, – сказал глава государства на совещании в марте 2022 года. – От того, как быстро частный бизнес будет находить нужные решения, принимать их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан, в целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики. Поэтому на внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы».

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