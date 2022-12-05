В Башкирии молодые пары примут участие в конкурсе «Семья – опора государства»

– Именно в семье закладывается наш фундамент - традиции, ценности, ориентиры. Важно делиться опытом, говорить о том, что является опорой для общества и государства. Совместно с республиканским молодежным психологическим центром мы назвали привычный для многих конкурс «Семья - опора государства», – отметила руководитель ведомства Яна Гайдук.

Конкурс предусматривает несколько номинаций: «Рождение семьи», «Я горжусь» (героизм и заслуги членов семьи), «Наши традиции», «Наш досуг», «Мы создаем» (семейный бизнес или проект, волонтерская деятельность, благотворительность).

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету, снять видеоролик и отправить материалы на почту: [email protected]

Эксперты выберут десять лучших работ. С 13 по 15 декабря в сообществе госкомитета пройдет онлайн-голосование, в ходе которого подписчики выберут обладателя специального приза. Итоги конкурса будут подведены 19 декабря.

Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина, он предполагает вовлечение молодежи в активную деятельность, получение новых знаний и навыков, развитие волонтерства и благотворительности.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.