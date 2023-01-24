В Башкирии старинные заводы превратятся в музеи

Старинные предприятия и заводы Башкирии могут превратиться в культурные объекты, музеи. Идею обсудили на совещании в правительстве РБ, посвященном стратегии сохранения и развития промышленного наследия.

По словам премьер-министра Андрея Назарова, всего на территории республики сохранилось 69 таких объектов.

«Сохранившиеся заводы, как памятники промышленной архитектуры, представляют собой особую историческую ценность. В целях их сохранения и популяризации разработана Стратегия развития промышленного наследия», – сказал Андрей Назаров.

Между тем, как сообщил и.о. начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Салават Кулбахтин, уже запланирована реставрация медеплавильных заводов на Южном Урале – в селах Воскресенский, Верхоторский, Богоявленский и Преображенский.

Фото: Нацархив РБ.