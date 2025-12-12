-16 °С
12 Декабря , 20:04

В Уфе открылся киберполигон для подготовки «цифрового спецназа»

Первая в Башкирии высокотехнологичная образовательная площадка — киберполигон «Сокол» — начала работу на базе Уфимского университета науки и технологий, резидента межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Современный комплекс предназначен для моделирования реальных кибератак и практической подготовки специалистов по информационной безопасности.

Открытие площадки отвечает на растущие вызовы цифровой эпохи, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Как отметили в университете, Россия сталкивается с увеличением числа сложных киберугроз, наносящих значительный финансовый и репутационный ущерб. Ярким примером стала масштабная хакерская атака на «Аэрофлот» в 2025 году, затронувшая десятки тысяч пассажиров. В этих условиях подготовка кадров, способных эффективно противостоять киберрискам, становится одной из ключевых задач для экономики.

Новый полигон оснащен современными виртуальными лабораториями и программно-техническим комплексом. Здесь студенты профильных направлений УУНиТ смогут применять теоретические знания на практике, отрабатывать методы предотвращения кибератак и развивать навыки принятия решений в условиях цифрового конфликта, формируя тем самым конкурентоспособные профессиональные компетенции.

В церемонии открытия приняли участие ректор УУНиТ Вадим Захаров, заместитель министра цифрового развития госуправления РБ Расул Таипов, председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, представители индустриальных партнеров, преподаватели и студенты.

«Закономерно, что киберполигон создан на базе нашего Института информатики, математики и робототехники, который является основным центром компетенций в области ИТ в регионе. Этот комплекс открывает новые горизонты для студентов и преподавателей, укрепляя позиции УУНиТ как ведущего вуза в сфере цифровых технологий», — заявил Вадим Захаров.

Замминистра Расул Таипов отметил возможности полигона для обучения сотрудников различных министерств и ведомств региона, подчеркнув важность синергии вуза и ИТ-компаний республики. Светлана Мустафина назвала запуск площадки стратегическим шагом в развитии научно-образовательной инфраструктуры Башкирии.

«УУНиТ станет не только площадкой подготовки высококвалифицированных специалистов, но и центром притяжения инновационных проектов в области кибербезопасности», — добавила она.

Особая роль в создании полигона принадлежит индустриальным партнерам — компаниям ООО «Фродекс» и ООО «Инженерный центр систем безопасности», которые предоставили университету современное оборудование и планируют дальнейшее сотрудничество. Руководители этих компаний, Альберт и Андрей Луцкович, являются выпускниками УУНиТ и на протяжении десяти лет вносят вклад в развитие его ИТ-инфраструктуры.

Справка

Создание сети современных университетских кампусов ведется в России по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году в стране должно появиться 25 таких объектов. Башкортостан стал одним из пилотных регионов, где реализуется этот федеральный проект. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была открыта в феврале 2024 года при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
