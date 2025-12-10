Школьники Уфы отправились в научное путешествие по лабораториям кампуса

Уфимские школьники совершили путешествие сквозь время — от зарождения жизни на Земле до современных высоких технологий. Учащиеся Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №1 стали участниками научно-популярного маршрута «Уфа естественно-научная: от зарождения жизни на Земле к ноосфере Вернадского». Проект разработан учеными межвузовского студенческого кампуса и Евразийского НОЦ, сообщили в пресс-службе кампуса.

Стартовала экскурсия, по традиции, в межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ. Ребята получили уникальный доступ в современные лаборатории уфимских университетов, где узнали о перспективных научных направлениях и смогли вживую пообщаться с исследователями, задав им вопросы.

Программа дня была насыщенной и интерактивной. Школьники провели эксперименты в лаборатории по изучению свойств водорослей, восхитились экспонатами зоологического музея Уфимского университета науки и технологий и геологического музея БГПУ им. М. Акмуллы. Особое впечатление на юных исследователей произвел старейший в республике Зоологический музей с его коллекцией из 10 000 экспонатов со всего мира, где можно было проследить этапы развития жизни на планете.

«Научно-популярный туризм — проект, который давно реализуется в России, а наша республика появилась на этой карте совсем недавно. Мы так громко заявили о себе, что теперь на нас ориентируются и другие регионы, — отметила директор управляющей компании НОЦ РБ Наталия Латыпова. — Наши школьники и студенты могут наглядно увидеть инфраструктуру и разработки университетов, понять, что наука — это отдельная, увлекательная профессия, и на одном маршруте охватить все научные достижения Башкирии».

Маршрут «Уфа естественно-научная» — один из девяти, созданных учеными Евразийского НОЦ в рамках Десятилетия науки и технологий. Все они успешно прошли экспертизу Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президенте РФ и вошли в федеральный перечень. Туры позволяют попасть на уникальные объекты: от закрытых лабораторий и предприятий до геопарков и курортов, значимых с научной точки зрения.

Стать научным туристом может любой желающий — от школьника до ведущего ученого. Записаться на экскурсии можно на сайте Евразийского НОЦ.

Справка

Башкортостан является пилотным регионом по созданию современных студенческих кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была открыта в феврале 2024 года в рамках реализации федерального проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса Уфы.