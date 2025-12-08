-16 °С
Башкирия получит 200 миллионов рублей на подготовку кадров для села

Правительство России дополнительно направит пяти регионам более 500 млн рублей на подготовку кадров для агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение 5 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ринат РАЗАПОВ.
Фото: Ринат РАЗАПОВ.

Ряд регионов, среди которых и Башкирия, получат дополнительное финансирование на подготовку кадров для агропромышленного комплекса. На эти цели дополнительно направят 547,6 млн рублей. Средства предназначены на 2025 год и на период 2026-27 годов.

Дополнительные деньги получат Башкирия, Бурятия, Татарстан, Пензенская и Смоленская области. Поддержка выделяется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Субсидии направят на целевую подготовку студентов аграрных вузов, компенсацию затрат на проживание и стимулирующие выплаты специалистам, занятым в ключевых проектах отрасли.

Между тем для Башкирии это уже второе увеличение финансирования: изначально региону планировали выделить 621,9 млн рублей, в сентябре сумму повысили до 761,3 млн, теперь же сумма выросла до 961,3 млн рублей.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
