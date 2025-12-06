-16 °С
Образование
6 Декабря , 13:47

В Уфе состоялся межвузовский студенческий бал

В Уфе прошел ставший уже традиционным межвузовский студенческий бал, организованный БГПУ имени М. Акмуллы, сообщает пресс-служба педагогического университета. Он собрал около 300 студентов из семи вузов и четырех колледжей Уфы.

Организатор бала, заведующая кафедрой музыкального и хореографического образования Акмуллинского университета Татьяна Политаева рассказала: «Мы бережно сохраняем традиции отечественной бальной культуры — костюмированное действо, живые картины и разные игры-развлечения, тайные послания почтмейстеров. Мы вспоминаем героев и героинь выдающихся произведений русской классики — Пушкина, Толстого, Гоголя, Лермонтова. Делаем все, чтобы погрузить студентов в атмосферу исторической бальной культуры России».

Одна из традиций межвузовского студенческого бала — объявление «короля» и «королевы» бала из числа студентов. В этом году королевских корон удостоены студентка Института физики, математики, цифровых и нано технологий БГПУ имени М. Акмуллы Виктория Евграфова и студент лечебного факультета Башкирского медицинского университета Данияр Мирсаев. Их наградила председатель госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

«Сегодняшний бал — это больше, чем праздник. Это волшебство, которое смывает всю усталость и суету, оставляя лишь красоту танца, искренние улыбки и возможность настоящего человеческого общения. Когда-то такие балы создавались для встреч сердец. И сегодня я вижу, как эта традиция оживает: в ваших глазах, в ваших движениях, в этом удивительном единстве студентов разных вузов нашей республики. Вы наше самое яркое настоящее и самое надежное будущее. Спасибо, что дарите эту красоту», — обратилась к участникам бала Светлана Мустафина.

Была объявлена и лучшая пара среди преподавателей. «Госпожой Изящество» стала Ирма Тагариева, профессор кафедры музыкального и хореографического образования Акмуллинского университета. А титул «господин Элегантность» получил Николай Черепанов, директор Института физической культуры и здоровья человека.

Фото Алия КАШАФУТДИНОВА.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
