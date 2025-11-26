-16 °С
Более 900 площадок откроются в Башкирии для Географического диктанта

Международная просветительская акция Русского географического общества состоится 30 ноября.

Жители Башкирии смогут написать Географический диктант на рекордном количестве площадок в регионе – их зарегистрировано уже более 900. Международная акция, инициатором которой является президент России Владимир Путин, пройдет в этом году в одиннадцатый раз, сообщили в пресс-службе БГПУ им. Акмуллы.

Основная цель диктанта – популяризация географических знаний и повышение интереса к науке и национальному наследию. В 2025 году задания будут посвящены ключевым юбилейным датам: 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 500-летию освоения Северного морского пути. Также вопросы раскроют историко-культурные и географические взаимосвязи России со странами БРИКС.

«По традиции одной из основных площадок станет Акмуллинский университет. Здесь диктант будут писать активисты Башкирского отделения РГО, студенты и преподаватели вуза. Географический диктант — это не экзамен, а возможность проверить свои знания, открыть для себя новые факты о России и мире. Участвуйте в акции всей семьей или с друзьями!» – пригласил председатель отделения РГО в РБ, ректор БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов.

Диктант состоит из двух частей: первая включает 10 вопросов на базовые знания о географии России, вторая – 30 заданий повышенной сложности, требующих эрудиции и логики.

Акция пройдет в двух форматах:

Очно – 30 ноября в 12:00 на площадках по всему миру. Выбрать удобное место в своем населенном пункте можно на официальном сайте акции.

Онлайн – написать диктант можно будет на том же сайте с 12:00 30 ноября до 12:00 14 декабря по местному времени.

В Башкирии площадками станут школы, вузы, библиотеки и музеи. Например, в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы диктант пройдет в аудитории 401 учебного корпуса №3 по адресу: ул. Октябрьской революции, 3а.

Узнать свои результаты участники очного формата смогут с 15 декабря на сайте акции по уникальному идентификационному номеру, который выдается в день написания диктанта.

Фото: пресс-служба БГПУ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
