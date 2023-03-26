Студенты Башкирии стали лучшими на Интеллектуальной олимпиаде ПФО

Интеллектуальная олимпиада - общественный проект, который реализуется под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

Республиканский Госкоммолодежи удерживает позиции в первой тройке молодежных ведомств округа. «Ребята готовятся по направлениям: «парламентские дебаты» и «управленческие поединки». Каждую неделю совместно с Лигой молодежной политики проводим открытые тренировки, привлекаем экспертов. И это дает результат», - отмечает председатель комитета Яна Гайдук.

Фото: пресс-служба Госкоммолодежи РБ.