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Студенты Башкирии стали лучшими на Интеллектуальной олимпиаде ПФО

Команду Башкирии заняла первое место в общем зачете Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по молодежной политике.

Студенты Башкирии стали лучшими на Интеллектуальной олимпиаде ПФО
Студенты Башкирии стали лучшими на Интеллектуальной олимпиаде ПФО

Интеллектуальная олимпиада - общественный проект, который реализуется под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

Республиканский Госкоммолодежи удерживает позиции в первой тройке молодежных ведомств округа. «Ребята готовятся по направлениям: «парламентские дебаты» и «управленческие поединки». Каждую неделю совместно с Лигой молодежной политики проводим открытые тренировки, привлекаем экспертов. И это дает результат», - отмечает председатель комитета Яна Гайдук.

Фото: пресс-служба Госкоммолодежи РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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