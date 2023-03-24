В Кармаскалинском районе Башкирии подвели итоги «Английской гостиной-2023»

Как рассказали в Комитете РБ по делам ЮНЕСКО, в этом году на конкурс поступило 520 заявок не только из городов и районов Башкирии, но и из других регионов России. В нем участвовали ученики Ассоциированных школ ЮНЕСКО, участники клубов ЮНЕСКО и Клуба друзей. В заочных заявках они представляли свои выступления в номинациях: "Стихи", "Музыкальная гостиная", "Традиции моей семьи", "Разговор по телефону" и "My collection". Задача конкурса, который в Башкирии проводился в четвертый раз, - повысить интерес ребят к изучанию иностранных языков.

- Мы активно участвуем в движении ЮНЕСКО, - отметила директор прибельской школы Рита Хисматуллина. - В частности, реализуем два крупных проекта: всероссийский фестиваль "Башкирская мозаика" и конкурс "Английская гостиная". Ребятам это только на пользу.

А исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина подчеркнула, что педагоги школы - настоящая команда профессионалов, которые умеют достигать поставленных целей. Она поблагодарила коллектив за активную общественную позицию.

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.