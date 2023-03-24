+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Образование
Вчера, 17:45

В Кармаскалинском районе Башкирии подвели итоги «Английской гостиной-2023»

Всероссийский конкурс "Английская гостиная-2023" собрал участников в школу села Прибельский Кармаскалинского района - Ассоциированную школу ЮНЕСКО. Он был посвящен Всемирному Дню поэзии.

В Кармаскалинском районе Башкирии подвели итоги «Английской гостиной-2023»
В Кармаскалинском районе Башкирии подвели итоги «Английской гостиной-2023»

Как рассказали в Комитете РБ по делам ЮНЕСКО, в этом году на конкурс поступило 520 заявок не только из городов и районов Башкирии, но и из других регионов России. В нем участвовали ученики Ассоциированных школ ЮНЕСКО, участники клубов ЮНЕСКО и Клуба друзей. В заочных заявках они  представляли свои выступления в номинациях: "Стихи", "Музыкальная гостиная", "Традиции моей семьи", "Разговор по телефону" и "My collection". Задача конкурса, который в Башкирии проводился в четвертый раз, - повысить интерес ребят к изучанию иностранных языков.

- Мы активно участвуем в движении ЮНЕСКО, - отметила директор прибельской школы Рита Хисматуллина. - В частности, реализуем два крупных проекта: всероссийский фестиваль "Башкирская мозаика" и конкурс "Английская гостиная". Ребятам это только на пользу.

А исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина подчеркнула, что педагоги школы - настоящая команда профессионалов, которые умеют достигать поставленных целей. Она поблагодарила коллектив за активную общественную позицию.

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика