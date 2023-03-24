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Вчера, 20:05

В дальнем селе Башкирии построят новую школу

Речь идет о селе Кубиязы Аскинского района, где сегодня, 24 марта, побывал с рабочим визитом глава республики Радий Хабиров. Здесь к 2024 году планируется построить новую школу на 120 мест.

В дальнем селе Башкирии построят новую школу
В дальнем селе Башкирии построят новую школу

Радий Хабиров заглянул в среднюю общеобразовательную школу № 20, где сейчас учится местная детвора. Занятия проходят в двух приспособленных одноэтажных деревянных зданиях 1965 и 1988 годов постройки, основной корпус признан непригодным к эксплуатации. В школе, рассчитанной на 100 мест, обучается 151 ребенок.

Новую школу планируется совместить с детским садом на 60 мест, строительные работы начнутся уже в апреле. В ней предусмотрены также столовая, спортивный зал, медицинский блок. Общая стоимость проекта — 316,4 млн рублей. Объект включен в Республиканскую адресную инвестиционную программу, сообщает пресс-служа руководителя республики.

Общаясь с Радием Хабировым, педагоги попросили его возвести на территории новой школы также теплый гараж для автобуса, который возит детей. Руководитель региона дал соответствующее поручение администрации района.

— Кубиязы — уникальное село: первые упоминания о нем появились еще в 1560-х годах. В таких школах растет настоящая Россия, настоящий Башкортостан. Дети, которые учились здесь, сегодня защищают Родину. И погибшие среди них есть, и герои. В таких крупных селах мы обязательно должны сохранять школы, — отметил он.

Фото: пресс-служба главы РБ.

В дальнем селе Башкирии построят новую школу
В дальнем селе Башкирии построят новую школу
В дальнем селе Башкирии построят новую школу
В дальнем селе Башкирии построят новую школу
В дальнем селе Башкирии построят новую школу
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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