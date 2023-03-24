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Образование
Вчера, 21:05

Радий Хабиров рассказал о сельскохозяйственном колледже в Аскино

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал в Башкирском сельскохозяйственном колледже в селе Аскино и рассказал о нем в соцсетях.

Радий Хабиров рассказал о сельскохозяйственном колледже в Аскино
Радий Хабиров рассказал о сельскохозяйственном колледже в Аскино

Колледж — старейший на севере республики, в следующем году он будет отмечать 90-летие, отметил руководитель региона. В 2022 году он одним из первых вошел в республиканскую программу по модернизации СПО, в рамках которой были капитально отремонтированы 11 колледжей. В нынешнем году эта работа обязательно будет продолжена.

Всего в аскинском колледже учатся 248 ребят, сообщил также Радий Хабиров. Теперь у них появились хорошие условия для жизни и учебы. Обновлены корпуса, столовая, общежитие, сейчас начинается благоустройство территории. Также в планах новая мебель, оборудование для пищеблока.

«Среднее профессиональное образование становится востребованным среди абитуриентов республики. И наша задача — чтобы ребята из Башкортостана не уезжали учиться в другие регионы. Во всех колледжах наведем порядок», — заверил глава региона.

Капитальный ремонт в учебном заведении завершают в рамках национального проекта «Образование», уточнили в пресс-службе руководителя республики. На капремонт корпусов, столовой и общежития было направлено 60 млн рублей. В перспективе в обновленном колледже планируют открыть подготовку специалистов по новым направлениям. В их числе — швеи, слесари, столяры, бухгалтеры.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Радий Хабиров рассказал о сельскохозяйственном колледже в Аскино
Радий Хабиров рассказал о сельскохозяйственном колледже в Аскино
Радий Хабиров рассказал о сельскохозяйственном колледже в Аскино
Радий Хабиров рассказал о сельскохозяйственном колледже в Аскино
Радий Хабиров рассказал о сельскохозяйственном колледже в Аскино
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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