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Народный артист Башкирии Артур Назиуллин рассказал школьникам о музыке и культуре

В режиме видеоконференции генеральный директор Национального симфонического оркестра РБ пообщался с учениками Ассоциированных школ ЮНЕСКО.

Народный артист Башкирии Артур Назиуллин рассказал школьникам о музыке и культуре
Народный артист Башкирии Артур Назиуллин рассказал школьникам о музыке и культуре

Как рассказали в пресс-службе Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, общение артиста с ребятами проходило в рамках серии образовательных проектов Ассоциированных школ ЮНЕСКО и было приурочено ко Дню работника культуры.

Школьники задавали Артуру Назиуллину много вопросов: об особенностях его профессии, музыкальных предпочтениях и многие другие.

- У нас есть ряд ярких проектов, ориентированных, в том числе, и на юную публику. Это и концерты, и конкурсы, где каждый, кому близка и по-настоящему интересна музыка, может проявить себя и добиться успеха на сцене, - рассказал Артур Назиуллин.

Он добавил, что главное не переставать развиваться, интересоваться разными предметами и обязательно - культурой, так как она является международным инструментом коммуникации людей. Артист пригласил ребят на концерты оркестра и напомнил о том, какие возможности дает проект "Пушкинская карта".

- Артур Искандарович вызвал бурный интерес у ребят, - отметил исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина. - Мы ему очень благодарны за готовность поддержать наши образовательные инициативы. А вообще мы приглашаем для общения со школьниками представителей разных сфер, которые могут захватить внимание аудитории и не бояться взаимодействовать с ней.

Фото: пресс-службы Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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