Три школы Сибая в Башкирии оснастили цифровым оборудованием

Новое оборудование по нацпроекту поступило в сибайские школы №№ 5 и 8 и лицей «Ирандык». Каждое образовательное учреждение пополнилось 28 ноутбуками «Aquarius», четырьмя многофункциональными устройствами «Pantum» и одним телевизором 1Smart TV «Эмеральд».

Как подчеркнула руководитель отдела развития образования, информационно-методического обеспечения, воспитательной работы управления образования администрации Сибая Рамиля Алибаева, цифровая техника помогает достигать качественных результатов обучения.

- Ребята работают с платформами цифрового образовательного контента, более качественно готовятся в государственной итоговой аттестации, - рассказала Рамиля Хуснулловна. - Благодаря этому у учеников повышается мотивация к обучению, а учителя имеют возможность оперативно организовать и образовательный процесс, и постобразовательное пространство. Причем, оборудование используется на уроках не только информатики, но и химии, физики, математики и других предметах, а также во внеурочной и проектной деятельности.

Фото: управление образования администрации Сибая.