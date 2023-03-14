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Образование
Сегодня, 09:10

Три школы Сибая в Башкирии оснастили цифровым оборудованием

Технику приобрели в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Три школы Сибая в Башкирии оснастили цифровым оборудованием
Три школы Сибая в Башкирии оснастили цифровым оборудованием

Новое оборудование по нацпроекту поступило в сибайские школы №№ 5 и 8 и лицей «Ирандык». Каждое образовательное учреждение пополнилось 28 ноутбуками «Aquarius», четырьмя многофункциональными устройствами «Pantum» и одним телевизором 1Smart TV «Эмеральд».

Как подчеркнула руководитель отдела развития образования, информационно-методического обеспечения, воспитательной работы управления образования администрации Сибая Рамиля Алибаева, цифровая техника помогает достигать качественных результатов обучения.

- Ребята работают с платформами цифрового образовательного контента, более качественно готовятся в государственной итоговой аттестации, - рассказала Рамиля Хуснулловна. - Благодаря этому у учеников повышается мотивация к обучению, а учителя имеют возможность оперативно организовать и образовательный процесс, и постобразовательное пространство. Причем, оборудование используется на уроках не только информатики, но и химии, физики, математики и других предметах, а также во внеурочной и проектной деятельности.

Фото: управление образования администрации Сибая.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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