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Сегодня, 20:10

В Башкирии назвали лучшего воспитателя детского сада

В Уфе повели итоги республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации». Победу в нем одержала воспитатель детского сада «Ласточка» села Жуково Уфимского района Арина Бакиева.

В Башкирии назвали лучшего воспитателя детского сада
В Башкирии назвали лучшего воспитателя детского сада

В конкурсе «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке» победителем признана старший воспитатель полилингвального детского сада № 202 Уфы Гульсина Ишбаева.

Всего в конкурсе приняли участие 91 педагог дошкольной образовательной организации из 55 муниципалитетов. Победители будут представлять республику на федеральных этапах конкурсов профессионального мастерства, которые пройдут осенью нынешнего года.

Республиканский профессиональный конкурс проходит ежегодно, начиная с 2012 года. Это один из самых популярных и престижных конкурсов среди воспитателей детских садов, уточнили в пресс-службе минобразования региона.

Фото: Айрат НУРМУХАМЕТОВ.

В Башкирии назвали лучшего воспитателя детского сада
В Башкирии назвали лучшего воспитателя детского сада
В Башкирии назвали лучшего воспитателя детского сада
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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