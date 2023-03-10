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Уфимские школьники посетили предприятие по производству бумажной упаковки

Предприятие по производству и брендированию бумажной упаковки и стаканчиков ООО «Вэй Пак» посетили 18 учащихся Ассоциированной школы ЮНЕСКО — уфимской школы №71.

Уфимские школьники посетили предприятие по производству бумажной упаковки
Уфимские школьники посетили предприятие по производству бумажной упаковки

Учащиеся вместе со специалистами предприятия осмотрели производственные линии, где на данный момент изготавливается упаковка для пищевой соды и порошков, а также ребята побывали на полиграфическом участке, где на упаковку наносится изображение.

Знакомство с предприятиями региона, играющее важную роль в профориентации школьников — одно из направлений образовательного движения ЮНЕСКО в нашей республике. Школьники уже побывали на ПОЛИЭФ и Уфагормолзаводе.

«Вэй Пак» — единственное производство бумажной упаковки с полным циклом производства на территории республики.

Фото: Комитет РБ по делам ЮНЕСКО 

Автор:Жанна МИРОНОВА
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