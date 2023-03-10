Уфимские школьники посетили предприятие по производству бумажной упаковки

Учащиеся вместе со специалистами предприятия осмотрели производственные линии, где на данный момент изготавливается упаковка для пищевой соды и порошков, а также ребята побывали на полиграфическом участке, где на упаковку наносится изображение.

Знакомство с предприятиями региона, играющее важную роль в профориентации школьников — одно из направлений образовательного движения ЮНЕСКО в нашей республике. Школьники уже побывали на ПОЛИЭФ и Уфагормолзаводе.

«Вэй Пак» — единственное производство бумажной упаковки с полным циклом производства на территории республики.

Фото: Комитет РБ по делам ЮНЕСКО