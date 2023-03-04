Андрей Назаров презентовал Дмитрию Чернышенко площадку межвузовского студенческого кампуса

«Первую очередь («IQ-парк») планируем сдать в декабре этого года, - сообщил Андрей Назаров своим подписчикам. - За каждым вузом здесь закреплена своя локация. Более пяти тысяч квадратных метров будет предоставлено Уфимскому университету науки и технологий, столько же – БГМУ, четыре тысячи — УГНТУ. Все три вуза являются участниками федеральной программы «Приоритет – 2030» — самой масштабной в истории России государственной программы поддержки университетов. В рамках межвузовского кампуса они смогут эффективнее обеспечить свой вклад в достижение национальных целей развития страны».



Также премьер раскрыл некоторые подробности о кампусе. Здесь будут работать современные лаборатории и научные центры робототехники, микроволновой фотоники и электроники, биоинженерии и биопринтинга, аддитивных технологий, геномных исследований, фармакологии, климата и мониторинга окружающей среды, углеродных технологий, кибербезопасности. В планах - оснастить лаборатории вузов самым передовым оборудованием. «По предварительным подсчетам, на это необходимо более 5 млрд рублей, - уточнил Назаров. - Для вузов сумма неподъемная. Обратился к Дмитрию Николаевичу с просьбой решить этот вопрос совместными усилиями».



В «IQ-парке» разместятся и бизнес-партнеры. «Такая единая цепочка позволит эффективно организовать взаимодействие вузов, научных структур и производственных компаний», - уверен глава башкирского кабмина.



А еще он сообщил, что в присутствии вице-премьера правительства РФ прямо на площадке кампуса была подписана «дорожная карта» по реализации проекта, подписи под которой поставили глава региона Радий Хабиров, руководители компании-концессионера и застройщика.

Фото: Пресс-служба главы РБ.