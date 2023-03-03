Студентка педагогического колледжа Башкирии задала вопрос министру просвещения России

В федеральном мероприятии, посвященном открытию Года педагога и наставника, в онлайн-формате участвовал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что смысл Года наставника заключается в том, чтобы привлечь внимание общества к труду педагогов, которые растят настоящих защитников России, и поблагодарил их за самоотверженный труд.

Волнующий ее вопрос министру просвещения Сергею Кравцову задала студентка 3 курса колледжа БГПУ, стипендиатка правительства РФ, волонтер Зарина Мирабдуллаева. Предварив его рассказом, почему она решила стать учителем, о победе в конкурсе ПрофДебют по решению нестандартных педагогических ситуаций.

- Я уже год получаю хорошую практику, работая вожатой, - сказала Зарина. – После окончания колледжа планирую поступать в педуниверситет на коррекционного педагога. У меня все отлично с обучением, но мне, как и многим студентам, не хватает практики. Я бы с удовольствием пошла работать в школу, но студентов ссузов не принимают официально. И в связи с этим у меня вопрос: можно ли разрешить студентам старших и выпускных курсов официально трудоустраиваться в школу, совмещая работу с учебой?

- Я абсолютно поддерживаю ваше предложение, чтобы старшекурсники могли преподавать в школах, - ответил министр просвещения России Сергей Кравцов. - Это станет серьезной поддержкой нашим педагогам, когда такие прекрасные люди, как вы, придут преподавать детям. Таким учителям, как вы, нужно создавать все условия для работы. В педагогической деятельности вы будете сталкиваться с трудностями, могут опуститься руки. Никогда не вешайте нос, и все у вас получится!

В знаковом для педагогического сообщества мероприятии приняли участие учителя со всех регионов, педагоги обсуждали, как повысить статус учителя, популяризировать профессию, привлечь молодые кадры, сохранив лучшие традиции советской школы.

Фото пресс-службы БГПУ им. Акмуллы.