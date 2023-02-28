В Башкирии закрыли лицей имени Уметбаева

По словам директора лицея Дили Фаткуллинной, это уже третья образовательная организация, которая участвует в программе. Капремонт планируется окончить к началу нового учебного года. До этого времени учащиеся будут заниматься в других школах: № 12 и «Ирандык». Туда уже перевезли все необходимое.

«На капитальный ремонт здания Башкирского лицея имени Рамазана Уметбаева из федерального бюджета выделено 100 миллионов рублей, из республиканского — 20 миллионов. На эти средства будут отремонтированы фасад, кровля, инженерные сети, а также выполнен полный цикл внутренних отделочных работ. Кроме того, планируется установить оборудование по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности объекта. Подрядчики уже приступили к демонтажным работам», — рассказала главный инженер Управления образования сибайской администрации Танзиля Гилязитдинова.

Фото со страницы sib-worker.ru.