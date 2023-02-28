-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Образование
Сегодня, 17:20

В Башкирии закрыли лицей имени Уметбаева

В Сибае закрыли на капремонт башкирский лицей. Строительные работы будут проводится в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», сообщает издание «Сибайский рабочий».

В Башкирии закрыли лицей имени Уметбаева
В Башкирии закрыли лицей имени Уметбаева

По словам директора лицея Дили Фаткуллинной, это уже третья образовательная организация, которая участвует в программе. Капремонт планируется окончить к началу нового учебного года. До этого времени учащиеся будут заниматься в других школах: № 12 и «Ирандык». Туда уже перевезли все необходимое.

«На капитальный ремонт здания Башкирского лицея имени Рамазана Уметбаева из федерального бюджета выделено 100 миллионов рублей, из республиканского — 20 миллионов. На эти средства будут отремонтированы фасад, кровля, инженерные сети, а также выполнен полный цикл внутренних отделочных работ. Кроме того, планируется установить оборудование по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности объекта. Подрядчики уже приступили к демонтажным работам», — рассказала главный инженер Управления образования сибайской администрации Танзиля Гилязитдинова.

Фото со страницы sib-worker.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика