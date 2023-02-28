Радий Хабиров прочитал лекцию студентам МГИМО

Радий Хабиров посетил МГИМО, о чем он сообщил на своих страничках в соцсетях. В одном из самых престижных вузов страны глава Башкирии встретился с руководством учебного заведения и выступил с лекцией перед студентами.

«Для меня, как и для любого руководителя, это огромная честь и ответственность, – отметил Хабиров. – Я думал, о чем рассказать современным студентам, детально к этому готовился. Сейчас они все и сами знают, многое умеют. И решил поговорить о Башкортостане, об экономике нашего региона, о внешнеэкономической деятельности…»



Между тем, ректор МГИМО Анатолий Торкунов высоко оценил студентов из Башкирии, о чем также сообщил Радий Хабиров.

«Сейчас здесь учатся 60 наших ребят, они целостные, крепкие, хорошо подготовленные. Уверен, будут среди них и профессионалы уровня Карима Хакимова и других наших известных дипломатов», – написал глава Башкирии.

Фото: страничка Р. Хабирова во «ВКонтакте».