Максим Забелин рассказал, как побудить выпускников вузов работать в Башкирии

Максим Забелин на своей странице в соцсетях рассказал, что в прошлом году в рамках работы Евразийского НОЦ в республике началали финансировать лучшие школьные проекты. Кроме того, вузы вместе с предприятиями создают предуниверсарии, которые помогают школьникам выбрать профессию на будущее.

Так, в белорецкой гимназии № 17 вчера открылся предуниверсарий НОЦ совместно с УГНТУ. Он носит название «Лаборатория инновационных технологий». Здесь организовали четыре образовательные зоны: робототехники и программирования, 3D-печати и моделирования, VR и интерактивную зону.

"Знания и энергия сегодняшних старшеклассников очень нужны республике. Нас ждут масштабные дела и интересные проекты. Вместе сделаем Башкортостан регионом, в котором удобно и комфортно жить, добиваться успеха, реализовывать амбициозные проекты, - отметил Максим Забелин.

Фото: страница Максима Забелина в ВК.