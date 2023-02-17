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Радий Хабиров ознакомился с подготовкой студентов в Уфимском машиностроительном колледже

Глава Башкирии увидел, как студенты занимаются в образовательно-производственном центре, который открылся в рамках программы "Профессионалитет".

Радий Хабиров ознакомился с подготовкой студентов в Уфимском машиностроительном колледже
Радий Хабиров ознакомился с подготовкой студентов в Уфимском машиностроительном колледже

Как сообщили в пресс-службе главы РБ, сегодня в колледже обучаются около полутора тысяч человек, половина из которых - по целевым договорам с ОДК-УМПО. С прошлого года предприятие и учебное заведение запустили совместную программу "Профессионалитет", которая позволила создать новый учебно-производственный центр с семью лабораториями и четырьмя мастерскими.

- 60 процентов образовательного процесс проходит в ПУЦ на базе ОДК-УМПО, - сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. - А в колледже благодаря программе отремонтировали учебный корпус, административное здание и общежитие.

Радий Хабиров побывал в новых мастерских: "Металлообработка", "Слесарная обработка металла", "Контроль качества", "Конструкционные материалы", "Механика и монтаж". А, побеседовав со студентами, он узнал, что после обучения они планируют работать в ОДК-УМПО.

Ежегодно предприятие нуждается в новых кадрах - 600 - 700 человек. В этом году в УМК поступили 570 студентов, а в ближайшие два года бюджетных мест станет больше на 250.

Как сообщил заместитель управляющего директора ОДК-УМПО Николай Лютов, когда выпускники колледжа поступают на работу на предприятие, они получают достойную зарплату. Так, слесарь по металлообработке 4 разряда зарабатывает 80 тысяч в месяц.

- Мы видим, как преобразилось учебное заведение, - отметил Радий Хабиров. - А в прошлом году отремонтировали здания 11 колледжей Башкирии. Престиж рабочих профессий растет, как и конкурс в ссузы. К нам приезжают из соседних регионов. Благодаря этому мы решаем кадровый вопрос на наших предприятиях.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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