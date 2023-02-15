В финал Зимних шаймуратовских игр вышли 20 команд школьников Башкирии

С тех пор, как в Башкирии были созданы "шаймуратовские" классы минобрнауки РБ проводит зимние и летние шаймуратовские игры. Зимние приурочены ко Дню защитника Отечества, и первый отборочный этап игр 2023 года прошел 11 февраля. В нем соревновались друг с другом командиры всех 85 "шаймуратовских" классов, существующих в РБ.

Командиры встретились в Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 "СМАРТ", где прошло торжественное открытие игр, олимпиада по истории и культуре Башкирии, а также соревнования в стрельбе из винтовки MR-512. В финал вышли 20 команд, чьи командиры показали лучшие результаты.

Заключительный этап пройдет на базе кумертауской школы № 10, чья команда "шаймуратовцев" победила в Летних играх в прошлом году. Здесь уже всем ребятам предстоит продемонстрировать строевую подготовку, разборку-сборку автомата Калашникова, умение стрелять из традиционного башкирского лука, перетягивать канат, подтягиваться, прыгать в длину, бросать баскетбольный мяч в кольцо, а также челночный бег.

Победитель получит кубок имени Героя России генерал-майора М.М. Шаймуратова.