В 2023 году в сельских школах Башкирии отремонтируют 43 спортзала

Как сообщил на совещании правительства РБ премьер-министр Андрей Назаров, Башкирия участвует в госпрограмме "Развитие образования" с 2014 года. Она позволила привлечь в республику 319 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще 68 миллионов было выделено из бюджета республиканского, а часть суммы добавили муниципалитеты. Это помогло отремонтировать 503 спортивных зала, перепрофилировать аудитории под спортзалы в 38 школах, оснастить 503 плоскостных сооружения и создать 244 спортклуба.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в этом году благодаря программе в Башкирии отремонтируют 43 спортзала и оснастят спортинвентарем пять плоскостных сооружений. Из федерального бюджета на эти цели поступит 25 миллионов рублей.

Кроме того, в госпрограмму вносятся изменения, которые начнут действовать в 2025 году. Они распространятся на школы вместимостью более тысячи учеников, в том числе городские, которые ранее не участвовали в программе. Здесь появятся условия для занятий физкультурой и спортом детей с ОВЗ. Также появится возможность отремонтировать школьные бассейны и закупить для них инвентарь и оборудование и здания организаций допобразования, в которых есть не только спортзалы, но и другие помещения.

Фото: пресс-служба правительства РБ.