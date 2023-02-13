В Уфе начали принимать заявления на бесплатные путёвки в детские лагеря

Бесплатные путевки в лагерь предоставляются семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, в которых есть дети от 7 до 15 лет.

Заявку можно подать в централизованной бухгалтерии муниципальных учреждений образования Советского района (ул. Карла Маркса, 67, каб. 7). Для этого нужно представить справку из органов соцзащиты о статусе семьи как малоимущей, копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка, паспорта родителя, СНИЛС детей и родителя, а также справку из школы.

Бесплатный отдых для детей будет организован в летние каникулы.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.