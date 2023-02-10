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В Башкирии стартовал телепроект о педагогах и наставниках

Сегодня, 10 февраля, на телеканале «Башкортостан 24» стартует новая серия программы «Классный журнал», посвященная Году педагога и наставника (6+).

В Башкирии стартовал телепроект о педагогах и наставниках
В Башкирии стартовал телепроект о педагогах и наставниках

ГТРК «Башкортостан» подготовила цикл передач об учителях, воспитателях, преподавателях вузов и колледжей, о педагогических династиях республики. Героев покажут с самой неожиданной стороны, исполнят их мечты и раскроют секреты мастерства.

Проект продлится весь 2023 год, в плане 48 программ. Первый выпуск вышел  сегодня, 10 февраля на телеканале «Башкортостан 24».

На телеканале «Башкортостан 24» «Классный журнал» будет выходить в эфир по пятницам в 12.25 местного времени, на телеканале «Россия 24» по четвергам в 19.30.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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