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В Башкирии на ЕГЭ-2023 отправятся 16 200 выпускников

В минобрнауки республики подвели итоги заявочной кампании на государственную итоговую аттестацию этого учебного года.

В Башкирии на ЕГЭ-2023 отправятся 16 200 выпускников
В Башкирии на ЕГЭ-2023 отправятся 16 200 выпускников

Как сообщили в пресс-службе профильного министерства, участие в ЕГЭ-2023 примут 16200 одиннадцатиклассников, 15 тысяч из которых - выпускники этого года. Остальные - выпускники прошлых лет, студенты колледжей и другие.

Традиционно одиннадцатиклассникам необходимо будет сдать обязательные математику (базовую или профильную) и русский язык. Наиболее популярными предметами по выбору в этом году стали обществознание (35%), информатика и ИКТ (24%), а также биология, физика, химия и история.

Как отметил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин, в республике - эффективная система подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. Результаты экзаменов это подтверждают. В помощь выпускникам работают информационный сервис ознакомления с результатами ЕГЭ, через который также можно подать апелляцию в случае несогласия с оценкой.

В этом году, как и в предыдущие два, учителя школ, подготовившие стобалльников, получат премии в 50 тысяч рублей. В прошлом году ее отправили 65 педагогам. А самим стобалльникам, поступившим в вузы Евразийского НОЦ, положены премии в 150 тысяч рублей. В 2022 году их было 25.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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