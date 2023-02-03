Школьники Башкирии будут учиться на национальной киберфизической платформе

Новая платформа предполагает два направления: мобильная игра, которая вовлекает школьников в программирование и новые технологии, и комплекс образовательных активностей с включением в игру. Ученики смогут в игровой форме совершенствовать свои знания и умения, взаимодействуя и развиваясь вместе со своим онлайн-героем.

Внедрять платформу начнут уже в июне этого года.

- Она поможет решать кадровые вопросы, а также сохранять и усиливать технологический суверенитет, - отметил Андрей Назаров. - Мы высоко ценим, что Башкирия стала пилотным регионом для реализации этого проекта.

А Светлана Чувашаева добавила, что знания, полученные с помощью платформы, позволят ребятам стать в будущем успешными инженерами, программистами, математиками и предпринимателями.

Фото: страница Андрея Назарова в ВК.