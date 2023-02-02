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Образование
Вчера, 18:05

Андрей Назаров предложил поддержать студентов – детей участников СВО, обучающихся за пределами республики

Премьер-министр республиканского правительства поручил министерству образования внести предложения «по оказанию мер социальной поддержки студентам, которые учатся за пределами Башкортостана, но являются детьми граждан республики, участвующих в спецоперации».

Андрей Назаров предложил поддержать студентов – детей участников СВО, обучающихся за пределами республики
Андрей Назаров предложил поддержать студентов – детей участников СВО, обучающихся за пределами республики

Накануне на заседании правительства премьер подвел промежуточные итоги социальной поддержки для детей участников СВО. Особое внимание он уделил тем, кто обучается в колледжах и вузах – это 658 человек.

В сфере среднего профессионального образования предоставляются три меры социальной поддержки: бесплатное горячее питание, обеспечение сертификатом на обучение, обеспечение местами в общежитиях.

В сфере высшего образования детям участников СВО помогут с переводом с коммерческой формы обучения на бюджетную, с бесплатным проживанием в общежитиях вузов, окажут материальную поддержку для очников. Ее, кстати, получили уже 54 студента, отметил премьер.

Прозвучало на заседании правительства и предложение оказать социальную поддержку тем студентам, которые учатся за пределами республики, но являются детьми участников СВО из Башкортостана.

Вузы направят в этом году более 1,8 миллиона рублей на материальную поддержку: на оплату обучения студентов-«платников», коммунальных услуг в общежитии и предоставление путевок в санатории, сообщил Андрей Назаров.

Фото из аккаунта Андрея НАЗАРОВА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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