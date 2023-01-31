В Башкирии за год капитально отремонтировали 63 школы

В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» за год отремонтировано 63 здания общеобразовательных учреждений. Заменили кровли и перекрытия, провели внутреннюю отделку спортзалов и кабинетов. Было выделено 3,5 млрд руб., из них 2,9 млрд – из федерального бюджета, 600 млн руб. – из республиканского.

На 2023 год запланирован комплексный ремонт 77 школ. Общее финансирование – 4,3 млрд руб. (3,6 млрд из федерального, 700 млн руб. из республиканского бюджетов).

- Собраны заявки, отобраны объекты, которые действительно нуждаются в капитальном ремонте, - сказал министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин. – В настоящее время заключаем муниципальные контракты с подрядчиками. Также обязателен контракт муниципалитета на строительный надзор. Установлены жесткие сроки сдачи школ. Будем их соблюдать. Родители школьников также участвуют в контроле за качеством и сроками работ.

По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, программа капремонта школ стала народной в прямом смысле слова. Поскольку и родители, и дети в дизайнерских проектах модернизации объектов и контролируют ход работ на каждом этапе.

Вместе с ремонтом здания школы обновляется и содержание: помещения оборудуют современной техникой и мебелью, а учителя проходят курсы повышения квалификации.

Масштабную программу капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» национального проекта «Образование» реализует Минпросвещения России вместе с Минстроем России и субъектами Российской Федерации.

Фото автора.