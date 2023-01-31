Максим Забелин: Год был успешным для науки и высшего образования республики

На мероприятии были подведены итоги прошедшего года: университеты республики закрепились в программе «Приоритет-2030», созданы передовая инженерная школа, стартап студия, получено подтверждение федерального финансирования на межвузовский кампус.

«В прошедшем году в Башкортостане запустили новые меры поддержки науки. По поручению Главы республики выделено 200 млн рублей на финансовую поддержку молодых ученых и преподавателей. 275 молодых исследователей прошли стажировку в лучших вузах России и за рубежом, 81 молодой ученый улучшили жилищные условия», — написал Максим Забелин.

В первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России Башкортостан занял четвертое место. В этом году будет расширена программа по поддержке молодых научно-педагогических кадров.

«С коллегами также обсудили и наполнение первой очереди межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Совместно с научным сообществом определяем необходимые функциональные зоны для реализации прорывных научно-исследовательских проектов нашими исследователями», — отметил руководитель администрации главы РБ.

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