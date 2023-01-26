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Президент поддержал идею снова провести Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

С предложением провести фестиваль к Владимиру Путину обратилась студентка Российского университета дружбы народов.

Президент поддержал идею снова провести Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
Президент поддержал идею снова провести Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

Идею выдвинула студентка из Краснодара Дарья Семенова на встрече президента с представителями российских вузов. Местом проведения фестиваля она предложила выбрать Краснодарский край.

Владимир Путин поддержал инициативу, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я думаю, что всему свое время, но сама по себе идея абсолютно правильная, – сказал президент. – Конечно, мы поддержим. Это не от нас зависит – зависит от участников, от международных организаций, но в целом эта идея очень правильная, потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей и, как правило, проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно. Уверен, что и Краснодарский край поддержит».

Фото предоставлено пресс-службой Кремля.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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