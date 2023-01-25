В уфимском архитектурно-строительном институте появится новая кафедра

Соглашение о создании кафедры было подписано в Уфе в рамках форума, посвященного строительным материалам и технологиям. Договоренность достигнута между Национальным объединением производителей строительных материалов и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (УГНТУ). Партнером соглашения выступила компания по производству стройматериалов «Полипласт-Уфа».

Среди прикладных задач новой кафедры: разработка решений по прочности железобетонных конструкций, гидроизоляции, стандартизации, снижения негативного воздействия на окружающую среду, организация стажировок студентов.

- Подписание соглашения – значимое событие для строительного комплекса республики. Всего несколько лет назад в УГНТУ не было ни одной базовой кафедры предприятий, сегодня их десять. Новая кафедра поможет готовить специалистов, которые будут изнутри знать производство бетона, а компании получат готовых квалифицированных профессионалов, - считает замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

Фото: пресс-служба правительства РБ.