-12 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Образование
Вчера, 18:52

В уфимском архитектурно-строительном институте появится новая кафедра

В уфимском архитектурно-строительном институте УГНТУ появится первая в стране базовая кафедра «Технологии бетона». Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В уфимском архитектурно-строительном институте появится новая кафедра
В уфимском архитектурно-строительном институте появится новая кафедра

Соглашение о создании кафедры было подписано в Уфе в рамках форума, посвященного строительным материалам и технологиям. Договоренность достигнута между Национальным объединением производителей строительных материалов и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (УГНТУ). Партнером соглашения выступила компания по производству стройматериалов «Полипласт-Уфа».

Среди прикладных задач новой кафедры: разработка решений по прочности железобетонных конструкций, гидроизоляции, стандартизации, снижения негативного воздействия на окружающую среду, организация стажировок студентов.

- Подписание соглашения – значимое событие для строительного комплекса республики. Всего несколько лет назад в УГНТУ не было ни одной базовой кафедры предприятий, сегодня их десять. Новая кафедра поможет готовить специалистов, которые будут изнутри знать производство бетона, а компании получат готовых квалифицированных профессионалов, - считает замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика