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Вчера, 17:05

Максим Забелин поздравил студентов с Татьяниным днём

Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин на своих страницах в соцсетях сообщил, что вручил студбилет стобальнице, а ныне первокурснице факультета информатики и робототехники Уфимского университета науки и технологий Екатерине Шаймардановой. Она сдала свою первую сессию на все пятерки.

Максим Забелин поздравил студентов с Татьяниным днём
Максим Забелин поздравил студентов с Татьяниным днём

По словам чиновника, новый университет вошел в пятерку крупных вузов России по числу студентов – сегодня здесь грызут гранит науки 48 тысяч человек. Они непременные участники научных разработок, творческих, инновационных и образовательных проектов. А инженерная школа «Моторы будущего» подготовит для страны специалистов, способных выполнять сложные научно-технологические задачи.

«Благодаря таланту и энергии наших студентов Башкортостан будет развиваться и идти вперед. Существует мнение, что у студенчества два небольших праздника – Татьянин день и Международный день студента, и один большой – если он выспался. С праздником!» – написал Максим Забелин.  

Фото со страницы vk.com.

Максим Забелин поздравил студентов с Татьяниным днём
Максим Забелин поздравил студентов с Татьяниным днём
Максим Забелин поздравил студентов с Татьяниным днём
Максим Забелин поздравил студентов с Татьяниным днём
Максим Забелин поздравил студентов с Татьяниным днём
Максим Забелин поздравил студентов с Татьяниным днём
Максим Забелин поздравил студентов с Татьяниным днём
Максим Забелин поздравил студентов с Татьяниным днём
Максим Забелин поздравил студентов с Татьяниным днём
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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